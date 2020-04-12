В Днепре СБУ "накрыла" подпольное производство антисептиков. Фото

В Днепре Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление фальсифицированных некачественных антисептических препаратов.

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Производство организовал владелец двух известных компаний, которые занимаются изготовлением косметики. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Нелегальный цех владелец устроил в одном из помещений спортивного клуба. Готовую продукцию сбывал по всей Украине через интернет-сайт и социальные сети.

СБУ "накрыла" подпольное производство антисептиков Пресс-служба СБУ

Для подтверждения права на производство антисептиков он при продаже ссылался на разрешение, которое оказалось разрешением на производство лосьона для волос.

По месту производства правоохранители обнаружили почти четыре тысячи литров вещества "этилацетат", примерно тысяча литров готового фальсификата, химические соединения, пустую тару, наклейки и оборудование для изготовления дезинфицирующих средств.

СБУ "накрыла" подпольное производство антисептиков Пресс-служба СБУ

По заключению экспертов, изъятое средство может быть применено только для дезинфекции поверхностей и инструментов, а не для обработки рук человека.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре завод, который производил мусорные пакеты, начал выпускать пакеты для дыхания. Завод заменил производство по просьбе врачей.

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