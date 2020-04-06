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6 апреля • обновлено в 12:04
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Алина Рашевская

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму, распространявшую фейки о коронавирусе

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

Их деятельность координировала Российская Федерация. Оборудование организаторы развернули в одном с бизнес-центров Днепра, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины. На самом же деле использовались фейковые персональные данные. Мощность "фермы" – более 5000 ботов.

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму

ИСТОЧНИК

Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента.

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму

СБУ

Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19.

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму

В Днепре СБУ "накрыла" ботоферму

СБУ

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника СБУ и его сообщника, которые перевозили на оккупированную территорию Донецкой области наличные. У задержанных изъяли 6,4 миллиона российских рублей.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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