В Днепре роженице выдали изувеченное тело ребенка в пакете с мусором. Коллаж

В морге при больнице имени Мечникова в Днепре роженице выдали тело ее умершего при преждевременных родах ребенка в пакете с мусором.

Мама малыша, которая является жительницей Каменского, планировала похоронить его в родном городе и оформила все необходимые документы. Как рассказала каменчанка на Facebook-странице "Просто Днепропетровск (Днепр)", патологоанатом была осведомлена о ее намерении, однако не учла, что увиденное может быть травмирующим.

В результате женщина получила обезображенное после вскрытия тело, которое было утилизировано вместе с окровавленными резиновыми перчатками. Более того, при выдаче пакета ее вынудили заплатить 200 гривен якобы "за моющие средства".

В Днепре роженице выдали изувеченное тело ребенка в пакете с мусором Facebook/"Просто Днепропетровск (Днепр)"

Скриншот Facebook/"Просто Днепропетровск (Днепр)"

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