В Днепре "Ромео" по трубе полез на 16-й этаж к любимой. Фото

В среду, 23 сентября, в Днепре на улице Тополиной 29-летний парень пытался по газовой трубе забраться на 16-ый этаж жилого дома, где находится квартира его возлюбленной.

Войти в многоэтажку горожанину не позволила консьержка. Так как девушка не отвечала на звонки и, по словам днепрянина, могла находиться в опасности, он решился на крайние меры, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Днепре парень пытался забраться на 16-ый этаж многоэтажки. Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Очевидцы инцидента вызвали на место патрульных. На момент приезда полицейских парень успел преодолеть более половины пути. Охранникам порядка удалось уговорить гражданина не подвергать свою жизнь опасности и спуститься на землю.

От медицинской помощи горожанин отказался. Его вещи, оставленные на подоконнике седьмого этажа, достали спасатели с помощью лестницы. Патрульные доставили хулигана домой, передали родным и провели профилактическую беседу.

Инцидент случился на улице Тополиной. Информатор

На место вызвали полицию и спасателей. Информатор

Горожанин не пострадал. Информатор

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