В Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом

София Закревская Жизнь города 10:00, 11.09.2020

По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 1 862 человека, 73 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 659 человек. 236 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 203 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 34 летальных случая, один из них – за прошедшие сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

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