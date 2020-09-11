В Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом

По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 1 862 человека, 73 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 659 человек. 236 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 203 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 34 летальных случая, один из них – за прошедшие сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.