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7 апреля • обновлено в 08:49
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Карина Бондаренко

В Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом

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В понедельник, 6 апреля, в Днепре зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей города и области.

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Было проведено 94 обследования на COVID-19, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Ранее в Днепре было зарегистрировано всего восемь случаев заболевания.

В Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом

В Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL ранее, доктор наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила, что 80% украинцев заразятся коронавирусом и 20% из них будут нуждаться в госпитализации.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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