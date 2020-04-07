В понедельник, 6 апреля, в Днепре зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей города и области.

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Было проведено 94 обследования на COVID-19, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Ранее в Днепре было зарегистрировано всего восемь случаев заболевания.

В Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL ранее, доктор наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила, что 80% украинцев заразятся коронавирусом и 20% из них будут нуждаться в госпитализации.

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