В Днепре резко выросло количество больных коронавирусом
В Днепре резко выросло количество больных коронавирусом . Коллаж
По состоянию на утро пятницы, 31 июля, в Днепре зафиксировали 16 новых случаев заражения COVID-19.
С начала эпидемии положительный результат теста получили 707 жителей города. На данный момент с недугом борются 144 человека, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
В тяжелом состоянии находятся трое пациентов. 11 днепрян ожидают результатов исследования в 21-й больнице.
За все время пандемии в Днепре зафиксировано 13 летальных случаев. Победили коронавирус уже 563 человека.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро пятницы, 31 июля, в Украине официально подтверждены 69 884 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 090 – обнаружены за прошедшие сутки.