В Днепре резко возросло количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 25 июля в Днепре коронавирусом заразились 659 человек, 18 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 133 человека. 66 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В крайне тяжелом состоянии находятся четыре человека. Победить болезнь удалось 526 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где в Днепре можно сделать тест на коронавирус и сколько это стоит.