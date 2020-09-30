В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 30 сентября в Днепре коронавирусом заразился 3 881 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 173 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 847 человек. 375 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 2 034 жителям Днепра. 58 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что массовое вакцинирование от COVID-19 не является гарантией победы над этим вирусом.