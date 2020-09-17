В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 10:24, 17.09.2020

По состоянию на утро 17 сентября в Днепре коронавирусом заразились 2222 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 108 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 815 человек. 254 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 1407 жителям Днепра. 40 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что инфицированный коронавирусом может заразить другого человека в течение трех-четырех недель с начала заболевания.

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Днепр Жизнь города

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