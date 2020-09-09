В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 09:40, 9.09.2020 Обновлено: 09:48, 9.09.2020

По состоянию на утро 9 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1738 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 56 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 648 человек. 244 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 1090 жителям Днепра. 33 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская телеведущая Шовкопляс заболела коронавирусом.

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Днепр Жизнь города

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