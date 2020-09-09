В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Коронавирус в Днепре. 12kanal.com
По состоянию на утро 9 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1738 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 56 днепрян.
На данный момент на лечении находятся 648 человек. 244 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Победить болезнь удалось 1090 жителям Днепра. 33 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская телеведущая Шовкопляс заболела коронавирусом.
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