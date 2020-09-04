В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 4 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1467 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 30 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 492 человека. 237 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 975 жителям Днепра. 31 зараженный COVID-19 умер.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что для того, чтобы в Украине не увеличивалось количество больных коронавирусной болезнью COVID-19, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.

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