В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 08:55, 31.08.2020

По состоянию на утро 31 августа в Днепре коронавирусом заразились 1313 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 46 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 486 человек. 243 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 827 жителям Днепра. 25 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Ивано-Франковска устроил "бунт" и отказался от правил "красной зоны".

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Днепр Жизнь города

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