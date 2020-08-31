В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 31 августа в Днепре коронавирусом заразились 1313 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 46 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 486 человек. 243 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 827 жителям Днепра. 25 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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