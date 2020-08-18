В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 18 августа в Днепре коронавирусом заразились 916 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 28 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 244 человека. 118 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 672 жителям Днепра. 17 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что люди с психическими проблемами более подвержены COVID-19.

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