В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Коронавирус в Днепре. www.rbc.ru
По состоянию на утро 18 августа в Днепре коронавирусом заразились 916 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 28 днепрян.
На данный момент на лечении находятся 244 человека. 118 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Победить болезнь удалось 672 жителям Днепра. 17 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что люди с психическими проблемами более подвержены COVID-19.
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