В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 16 августа в Днепре коронавирусом заразились 879 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 21 днепрянина.

На данный момент на лечении находятся 213 человек. 105 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 666 жителям Днепра. 16 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус в мире по состоянию на 16 августа успел поразить уже 21, 6 млн человек, 768 тысяч из которых погибли, а 14,3 млн вылечились.

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