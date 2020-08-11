В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 09:57, 11.08.2020

По состоянию на утро 11 августа в Днепре коронавирусом заразились 807 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 18 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 182 человека. 87 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 625 жителям Днепра. 16 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что COVID-19 может привести к нарушению когнитивных функций человека и потери памяти.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Тиск на суди і незнання Конституції: як в Україні борються з "корупцією"

Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"

На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело: подозреваемого задержали. Фото

В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" с Тищенко перед выборами мэра Киева

Кондратюк посоветовал Зеленскому стать Порошенко в противостоянии с Россиией