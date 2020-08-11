В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Коронавирус в Днепре. rg.ru
По состоянию на утро 11 августа в Днепре коронавирусом заразились 807 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 18 днепрян.
На данный момент на лечении находятся 182 человека. 87 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Победить болезнь удалось 625 жителям Днепра. 16 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что COVID-19 может привести к нарушению когнитивных функций человека и потери памяти.