В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 09:45, 22.10.2020

По состоянию на утро 22 октября в Днепре коронавирусом заразились 8 957 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 181 днепрянина.

На данный момент на лечении находится 4 801 человек. 340 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 4 156 жителям Днепра. 141 зараженный COVID-19 умер.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинскую вакцину от коронавируса хотят испытать на людях через три месяца.

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Днепр Жизнь города

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