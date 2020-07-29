В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 09:45, 29.07.2020

По состоянию на утро 15 июля в Днепре коронавирусом заразился 681 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 11 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 143 человека. 70 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 538 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 247 тыс. новых инфицированных.

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Днепр Жизнь города

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