В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 15 июля в Днепре коронавирусом заразился 681 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 11 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 143 человека. 70 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 538 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 247 тыс. новых инфицированных.