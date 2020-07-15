В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 08:45, 15.07.2020

По состоянию на утро 15 июля в Днепре коронавирусом заразились 553 человека, шестеро из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 46 человек. 24 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 507 жителям Днепра. 11 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтверждены 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 836 обнаружены за прошедшие сутки, что на 198 больше, чем за день до этого.

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Днепр Жизнь города

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