В Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 15 июля в Днепре коронавирусом заразились 553 человека, шестеро из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 46 человек. 24 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 507 жителям Днепра. 11 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтверждены 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 836 обнаружены за прошедшие сутки, что на 198 больше, чем за день до этого.