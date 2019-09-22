В Днепре резко ухудшится погода: синоптики уточнили прогноз

В Днепре в ближайшие дни ожидаются шквальный ветер и сильное похолодание.

Несмотря на значительное снижение температуры воздуха, на территории области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Днепре резко ухудшится погода sobaka.ru

22 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью 4 — 9, днем 17 — 22, по городу ночью 6 — 8, днем 18 — 20.

23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5 — 10, днем 16 — 21.

24 сентября: переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5 — 10, днем 14 — 19.

Скриншот Украинский гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на левом берегу отключат воду. 24 сентября, с 10:00 до 20:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

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