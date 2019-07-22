В Днепре речной транспорт станет бесплатным

На сайте Днепровского городского совета опубликован проект решения, который предусматривает выделение из бюджета города средств на обеспечение бесплатных пассажирских перевозок по Днепру.
Перевозки будут осуществляться в период перекрытия Нового моста. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Речные перевозки по Днепру
Informer.od.ua
Проект решения рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.
Организацией перевозок пассажиров будет заниматься коммунальное предприятие "Городские причалы".
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