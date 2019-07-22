В Днепре речной транспорт станет бесплатным

На сайте Днепровского городского совета опубликован проект решения, который предусматривает выделение из бюджета города средств на обеспечение бесплатных пассажирских перевозок по Днепру.

Перевозки будут осуществляться в период перекрытия Нового моста. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Речные перевозки по Днепру Informer.od.ua

Проект решения рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

Организацией перевозок пассажиров будет заниматься коммунальное предприятие "Городские причалы".

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