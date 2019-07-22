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В Днепре речной транспорт станет бесплатным

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На сайте Днепровского городского совета опубликован проект решения, который предусматривает выделение из бюджета города средств на обеспечение бесплатных пассажирских перевозок по Днепру.

Перевозки будут осуществляться в период перекрытия Нового моста. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Новости
Быстро и бесплатно: в Днепре через Новый мост можно перебраться на самокате. Фото

Речные перевозки по Днепру

Речные перевозки по Днепру

Informer.od.ua

Проект решения рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

Организацией перевозок пассажиров будет заниматься коммунальное предприятие "Городские причалы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на месяц закрыли популярный вид транспорта.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр транспорт проект
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