В Днепре разыскивают пропавшую девушку. Фото и приметы
На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю криворожанку Лидию Логунову.
Девушка ушла из дома 12 октября. С тех пор она не выходит на связь с родными, сообщает "Кривой Рог life".
Лидия проживала в районе Соцгорода. В последнее время она подрабатывала в суши-баре.
Приметы: рост около 168 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины, глаза карие.
Любую информацию о пропавшей Лидии просят предоставлять по телефону горячей линии группы розыска пропавших детей: +38(097)543-30-30.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина избил жену и угрожал топором детям.