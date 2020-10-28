В Днепре разыскивают пропавшую девушку. Фото и приметы

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю криворожанку Лидию Логунову.

Девушка ушла из дома 12 октября. С тех пор она не выходит на связь с родными, сообщает "Кривой Рог life".

Лидия проживала в районе Соцгорода. В последнее время она подрабатывала в суши-баре.

Приметы: рост около 168 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины, глаза карие.

Любую информацию о пропавшей Лидии просят предоставлять по телефону горячей линии группы розыска пропавших детей: +38(097)543-30-30.

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