В Днепре разыскивают пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

В Днепре разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю Ємилию Шаврину.

Девочка ушла из дома 5 августа около 15:00. С тех пор она не выходит на связь с родными, сообщили в Facebook-группе "Поиск пропавших детей".

Известно, что в день исчезновения она планировала встретиться с подругой. Родители сообщили о пропаже дочери в полицию лишь спустя неделю, 11 августа.

В Днепре разыскивают пропавшую девочку Facebook/"Поиск пропавших детей"

Приметы: рост — около 145 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темные волосы, зеленые глаза.

Если у вас есть информация о местонахождении Эмилии, сообщайте на линию "102" или по номерам: 732-07-00, (098)172-11-84.

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