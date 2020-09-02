В Днепре разыскивают пропавшего мужчину с инвалидностью. Фото и приметы

В Днепре разыскивают пропавшего мужчину с инвалидностью. Коллаж

В Днепре ищут пропавшего без вести 50-летнего Гаврилюка Эдуарда Романовича.

18 августа 2020 года мужчину выписали из городской больницы № 6. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в Facebook-группе "Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

Пропавший Эдуард Гаврилюк с детства имеет вторую группу инвалидности и психические отклонения. Он может заниматься попрошайничеством и бродяжничать.

На вид пропавшему Эдуарду Гаврилюку примерно 45 лет. Facebook/"Волонтерская группа "Поиск пропавших детей"

На вид мужчине около 45 лет, рост – 160 сантиметров. Перед исчезновением был одет в голубую рубашку с коротким рукавом.

Если Вы знаете, где может находиться Эдуард, сообщите об этом по номерам 102, 732 07 00, 098 172 11 84.

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