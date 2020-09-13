В Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину. Фото

В Днепре полиция объявила в розыск 71-летнего Анатолия Забелина.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 16 августа. Известно, что днепрянин злоупотребляет спиртными напитками, сообщает Информатор.

Родственники пропавшего предполагают, что сейчас он может бродяжничать. Последний раз мужчину видели возле Курчатовского рынка.

Приметы: худой, высокий, сутулый.

Особые приметы: на левом виске черное родимое пятно, волосы седые, бородатый.

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Анатолия, обращайтесь на "102" или в Соборное отделение полиции: (097) 642-34-22.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ищут пропавшего без вести подростка.

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