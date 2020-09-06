В Днепре разыскивают пропавшего без вести студента. Фото и приметы

В Днепре полиция объявила в розыск 26-летнего Ли Андрея Романовича.

Парень ушел из общежития 28 августа и исчез. С тех пор он не выходит на связь с друзьями и близкими, сообщает Информатор.

Студент проживает в 6-м общежитии медакадемии на Набережной Победы. С момента начала поисков прошло уже больше недели, однако какой-либо информации о его возможном местонахождении до сих пор нет.

Приметы: рост – 165-170 см, среднего телосложения.

В Днепре разыскивают пропавшего без вести студента. Информатор

Если Вам что-либо известно о местонахождении Андрея, сообщите об этом на линию "102" или в Соборное отделение полиции: (097) 642-34-22.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром тело пропавшего подростка нашли в карьере.

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