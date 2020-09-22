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В Днепре разыскивают пропавшего без вести подростка. Фото и приметы

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
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В Днепре разыскивают пропавшего без вести подростка. Источник: medium.com

В Днепре почти три недели ищут пропавшего без вести Стародубцева Александра Алексеевича 2003 года рождения.

Парень ушел из своего дома 3-го сентября около 9:00, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На вид парню 16 лет, его рост 168 сантиметров, худощавого телосложения. У пропавшего подростка длинный русые волосы. Перед исчезновением подросток был одет в темные джинсы и черную футболку, на ногах – обувь красного цвета.

На вид пропавшему подростку 16 лет.

Если Вы знаете, где находится пропавший Александр Стародубцев, сообщите об этом по номеру (093) 268 68 42 или на линию "102".

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