В Днепре разыскивают пропавшего без вести мужчину. Фото

В Днепре разыскивают пропавшего без вести мужчину. Коллаж

В Днепре ищут без вести пропавшего 37-летнего Ковтуна Руслана Александровича.

Мужчина не выходит на связь уже пять дней. Горожанин пропал в воскресенье, 16 августа, сообщили в Facebook-группе "Червоний Камінь".

Перед исчезновением днепрянин был одет в синие джинсы и черную футболку. Рост мужчины – 174 сантиметра.

Пропавшему Руслану Ковтуну 37 лет Facebook/"Червоний Камінь"

Если Вы знаете что-либо о местонахождении Руслана Ковтуна, сообщите об этом в полицию по номеру 102.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре больше года разыскивают пропавшего мужчину.

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