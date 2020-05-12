В Днепре разыскивают пропавшего без вести мужчину. Фото

Алина Рашевская Жизнь города 08:32, 12.05.2020

В Днепре полиция объявила в розыск 42-летнего Евгения Кравченко из Илларионово.

Мужчина приехал в город 7 мая и до сих пор не выходил на связь с родственниками. В последний раз его видели на площади Островского, сообщает "Днепр оперативный".

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения, сообщайте по телефонам: 067-475-33-07, 063-103-99-07 или "102".

В Днепре разыскивают пропавшего мужчину
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшего Святослава Шевченко. Мужчина пропал в июне 2019 года и до сих пор не выходил на связь.

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Днепр Жизнь города

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