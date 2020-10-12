В Днепре разыскивают подростка, не вернувшегося с прогулки. Фото и приметы

Алина Рашевская Жизнь города 07:35, 12.10.2020

В Днепре разыскивают 18-летнего Даниила Папушина.

Парень уехал кататься на велосипеде 12 октября около полудня. Домой с прогулки он так и не вернулся, сообщили в Facebook-группе "Поиск пропавших детей".

При себе у него был мобильный телефон, но с обеда он выключен. Подросток проживает в районе железнодорожного вокзала. Ранее он не пропадал.

Приметы: рост примерно 175 см, молодо выглядит.

Был одет: черная кофта с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Facebook/"Поиск пропавших детей"
Facebook/"Поиск пропавших детей"

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Даниила, сообщайте по номерам: (056) 732-07-00, (098) 172-11-84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину.

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Днепр Жизнь города

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