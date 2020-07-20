В Днепре разыскивают мужчину из Киева. Фото и приметы

Жизнь города 14:05, 20.07.2020

В Днепре ищут пропавшего без вести 40-летнего киевлянина Кучапина Алексея Юрьевича.

В четверг, 16 июля, мужчина сообщил, что уезжает из Киева в Днепр через сервис "BlaBlaCar". С тех пор он не выходит на связь, сообщает "Киев Оперативный".

В день исчезновения мужчина был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. При себе у него был зеленый рюкзак. Рост пропавшего – 174 см, вес 90 кг.

В Днепре разыскивают мужчину из Киева
Facebook/"Киев Оперативный"

Если Вам известно что-либо о местонахождении Алексея, сообщите об этом по номеру (099) 264 02 68 или 102.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину.

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Днепр Жизнь города

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