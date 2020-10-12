В Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину. Фото

В Днепре без вести пропала Маханек Светлана Юрьевна, которая вышла из дома 11 октября и не вернулась.

Как сообщил на своей странице в Facebook сын пропавшей Алексей Тищенко, его мама ушла в 6:30 утра и с тех пор о ней ничего не слышно.

Известно только то, что женщина была замечена возле Любимовского лесничества.

Если Вам известно о местонахождении Маханек Светланы, просьба сообщить по телефонам: 0508755941; 0930824840; 0963163177.

Без вести пропавшая Маханек Светлана Facebook Алексея Тищенко

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