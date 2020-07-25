В Днепре разрешили проводить взрывы для строительства метро

Жизнь города 12:00, 25.07.2020

В Днепре ускорится процесс строительства метрополитена.

Власти Днепра смогли получить разрешение на проведение взрывных работ для строительства метро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского главы Михаил Лысенко.

Чиновник отметил, что на получение этого разрешения ушло больше года. Было отправлено 16 писем в Кабинет министров и 23 – в Министерство инфраструктуры. Неоднократно добивались разрешения на взрывы мэр Днепра Борис Филатов и Михаил Саакашвили.

В Днепре разрешили проводить взрывы для строительства метро
Facebook/Михаил Лысенко

Михаил Лысенко сообщил, что строительство метро идет круглосуточно. Взрывные работы в метрополитене начнутся через две-три недели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине люди перекрыли дороги из-за ликвидации районов.

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