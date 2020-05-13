В Днепре растет количество зараженных коронавирусом: опубликована свежая статистика. Карта

По состоянию на 13 мая в Днепре официально зарегистрировано 270 случаев заболевания коронавирусом, 51 человек выздоровел.

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Еще 14 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Два человека находятся в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 155 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

Коронавирус в Днепре

Мобильные бригады, которые обследуют людей дома, на сегодня осуществили 709 выездов – осмотрели 2539 человек, у 213 из них обнаружили COVID-19. За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 89 человек.

"Жителям надо соблюдать карантинные требования, поскольку количество заболевших коронавирусом в городе увеличивается. Несоблюдение карантинных требований может привести к возгоранию заболеваний COVID-19. Об этом красноречиво говорит статистика. Следует продолжать носить маски, держать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками", – говорится в сообщении.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге главврач больницы №4 самовольно выписал 15 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

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