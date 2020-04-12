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12 апреля • обновлено в 10:06
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Игорь Кравченко

В Днепре растет количество зараженных коронавирусом: актуальная статистика

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По состоянию на утро 12 апреля в Днепре количество официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом выросло с 15 до 16.

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Уже пять человек выздоровело, 11 – находятся на лечении. Еще три человека ожидают результатов исследования. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения городского совета Днепра.

У 92 человек анализ на COVID-19 дал отрицательный результат. По данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 12 апреля в Днепропетровской области количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 выросло с 55 до 58.

В Днепре растет количество зараженных коронавирусом

В Днепре растет количество зараженных коронавирусом

pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге изолировали 100 человек из-за контакта с больной коронавирусом. В изоляцию попал медперсонал и пациенты городской больницы №3.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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