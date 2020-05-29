В Днепре распустилось тюльпановое дерево.Фото покорили сеть

В ботаническом саду Днепровского Национального университета в Днепре распустился лириодендрон. Так по-научному называется тюльпановое дерево.

Его уникальная особенность – умение приспосабливаться практически ко всем климатическим условиям, об этом сообщили на странице Ботанического сада в Facebook.

Цветок лириодендрона Facebook/Ботсад Дніпровського Національного Університету

Цветы растения имеют яркую окраску, запах огурцов и форму, похожую на тюльпаны. За это дерево и получило свое прозвище.

Бутон лириодендрона Facebook/Ботсад Дніпровського Національного Університету

При благоприятных условиях лириодендрон в течение года вырастает почти на метр, а диаметр ствола взрослого дерева достигает двух метров. Отдельным его видам не страшны даже сильные морозы.

Лириодендрон относится к семейству магнолиевых. Его Родина–Северная Америка, но отдельные виды встречаются и в Азии, и в Китае. Это растение-долгожитель, оно может прожить около 500 лет. Его древесина часто используется для изготовления музыкальных инструментов.

Тюльпановое дерево приятно удивило пользователей социальных сетей. Под его фотографиями оставили не один десяток комментариев.

Скриншот Facebook/Ботсад Дніпровського Національного Університету

Скриншот Facebook/Ботсад Дніпровського Національного Університету

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