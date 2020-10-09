В Днепре пьяный подросток устроил танцы на авто перед школой. Видео

В Днепре 16-летний подросток уже не впервые пугает местных жителей муляжом пистолета. Также он регулярно устраивает дебош в общественных местах.

Так, ночью 9 октября парень в состоянии алкогольного опьянения ездил за рулем автомобиля Mercedes, выставив из окна автомобиля муляж пистолета, передает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О происходящем прохожие сообщили в полицию. Правоохранители задержали хулигана на проспекте Слобожанском недалеко от ТЦ "Наша правда". Подросток был настолько пьян, что не мог четко разговаривать.

Полицейские составили на подростка админпротокол, а также отстранили от управления автомобилем.

По словам очевидцев, также ночью подросток перебрался через забор на территорию дома и начал угрожать пистолетом прострелить колено охраннику.

Утром горожане заметили этого же парня возле входа в школу на улице Староказацкая. Подросток в состоянии алкогольного опьянения вылез на крышу автомобиля Mercedes и начал танцевать. Все происходящее видели дети, идущие в школу.

На место инцидента прибыли полицейские и сделали хулигану замечание. Однако, вместо того, чтобы спуститься с крыши, парень начал выражаться нецензурной лексикой в сторону правоохранителей. Патрульные задержали хулигана и доставили в отделение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Предварительно, подросток находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.