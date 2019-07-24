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В Днепре пьяная мать оставила ребенка гулять по городу с ножом

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В Днепре по проспекту Пушкина вечером 23-го июля бродил ребенок двух лет.

При себе мальчик имел кухонный нож. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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В Днепре мальчик гулял с ножом

В Днепре мальчик гулял с ножом

ТВ Центр

В полицию о ребенке сообщил проходящий мимо мужчина, предварительно изъяв у ребенка инструмент.

В Днепре 2-летний мальчик бродил с ножом

В Днепре 2-летний мальчик бродил с ножом

Патрульная полиция Днепропетровской области

Мать ребенка нашли в одном из домов на улице Надежды Алексеенко. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанной, о местонахождении ребенка она даже не подозревала.

В Днепре 2-летний мальчик бродил с ножом

В Днепре 2-летний мальчик бродил с ножом

Патрульная полиция Днепропетровской области

Правоохранители пригласили мать с ребенком в Чечеловский райотдел полиции и передали их сотрудникам ювенальной превенции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на аттракционе популярного курорта Украины погиб 3-летний ребенок.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр патрульная полиция ребенок
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