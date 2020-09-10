В Днепре псевдокурьеры похитили товар на два миллиона гривен

В Днепре группа мошенников, притворяясь грузоперевозчиками, обманом завладела имуществом строительного магазина на сумму более 2,2 миллионов гривен.

Злоумышленники зарегистрировались на сайте автоперевозок и предлагали людям услуги по доставке. В состав преступной группы входило четыре человека, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Мошенники получали у клиента товар, после чего прекращали с ним все контакты. Псевдоперевозчики не доставляли груз к месту назначения, а после оставляли его себе либо же продавали. Последней добычей "курьеров" стали строительные материалы и инструменты.

Часть украденного псевдокурьерами товара. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Во время обысков правоохранители изъяли у мужчин пистолеты, гранаты, патроны, каннабис и часть украденного груза. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в мошенничестве, незаконном обращении с оружием и боеприпасами и хранении наркотиков. На данный момент продолжаются следственные действия.

У мошенников при обыске обнаружили каннабис. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Злоумышленникам инкриминируют хранение оружия и боеприпасов. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мошенники продавали несуществующие маски и антисептики. Ущерб от их деятельности превысил 180 тысяч гривен.