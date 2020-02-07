Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

1.9т
Читать материал на украинском

В одной из ветеринарных клиник Днепра врач-экзотолог прооперировал ядовитую бразильскую кобру.

В хвосте у змеи возник абсцесс мягких тканей, ее успешно прооперировали и выписали домой. Об этом сообщили на странице ветеринарной клиники "Акела" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Не смогли определить вирус": в Днепре мужчина умер из-за гриппа
В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

Скриншот из видео

Перед хирургическим вмешательством кобру усыпили, а на голову надели пластиковую колбу, чтобы не укусила. Операция длилась полчаса. Чтобы полностью выздороветь, змее еще понадобится курс антибиотиков.

В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

Скриншот из видео

"Если не оказать своевременную помощь, то это грозит усилением воспалительного процесса, что может привести к распространению инфекции, заражению крови, нарушению работы других органов и систем", – отметили в клинике.

В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

Скриншот из видео

В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

Скриншот из видео

В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

Скриншот из видео

В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ковельской районной больнице Волынской области впервые за 15 лет провели пересадку сердца. Донором стал мужчина, который накануне погиб в аварии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги