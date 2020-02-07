В Днепре провели уникальную операцию ядовитой кобре: впечатляющее видео

В одной из ветеринарных клиник Днепра врач-экзотолог прооперировал ядовитую бразильскую кобру.

В хвосте у змеи возник абсцесс мягких тканей, ее успешно прооперировали и выписали домой. Об этом сообщили на странице ветеринарной клиники "Акела" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

Перед хирургическим вмешательством кобру усыпили, а на голову надели пластиковую колбу, чтобы не укусила. Операция длилась полчаса. Чтобы полностью выздороветь, змее еще понадобится курс антибиотиков.

Скриншот из видео

"Если не оказать своевременную помощь, то это грозит усилением воспалительного процесса, что может привести к распространению инфекции, заражению крови, нарушению работы других органов и систем", – отметили в клинике.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ковельской районной больнице Волынской области впервые за 15 лет провели пересадку сердца. Донором стал мужчина, который накануне погиб в аварии.

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