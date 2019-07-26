В Днепре пропала 88-летняя женщина с потерей памяти

В Днепре разыскивают пропавшую без вести Лифатову Ольгу Григорьевну.

Пенсионерка страдает провалами в памяти. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре пропала пенсионерка Коллаж

24-го июля 88-летняя женщина вышла из дома в направлении магазина "Брусничка" на Слобожанском проспекте, после чего родные утратили с ней связь.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните на "102" или по телефону: (093) 429-43-44.

В Днепре разыскивают пропавшую женщину Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пропал молодой военнослужащий.

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