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В Днепре пропала 88-летняя женщина с потерей памяти

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В Днепре разыскивают пропавшую без вести Лифатову Ольгу Григорьевну.

Пенсионерка страдает провалами в памяти. Об этом сообщает "Информатор".

Новости
Не вернулась с прогулки: в Днепре ищут 85-летнюю женщину с расстройством памяти. Фото

В Днепре пропала пенсионерка

В Днепре пропала пенсионерка

Коллаж

24-го июля 88-летняя женщина вышла из дома в направлении магазина "Брусничка" на Слобожанском проспекте, после чего родные утратили с ней связь.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните на "102" или по телефону: (093) 429-43-44.

В Днепре разыскивают пропавшую женщину

В Днепре разыскивают пропавшую женщину

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пропал молодой военнослужащий.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пропал человек полиция
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