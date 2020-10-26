В Днепре пройдет масштабное отключение света: кого коснется

В понедельник, 26 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети". Их обещают закончить до 19:00.

Свет отключат по таким адресам:

Индустриальный район:

улица Бердянская, 7 — 101;

улица Любарского, 25.

Шевченковский район:

улица Михаила Грушевского, 10, 11, 11а, 12, 13;

улица Троицкая, 17, 19;

улица Святослава Храброго, 12, 14;

улица Сечевых Стрельцов, 16, 20;

улица Краснопольская, 6, 6а, 8, 8б, 11.

Соборный район:

улица Высоковольтная, 22, 24, 28, 30, 32;

улица Запорожское шоссе, 9;

улица Героев Крут, 7, 9;

проспект Дмитрия Яворницкого, 10;

улица Гусенко, 19б, 23, 25, 40 — 50;

улица Олеся Гончара, 25, 36 — 44;

улица Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;

улица Чернышевского, 25;

улица Писаржевского, 11.

Центральный район:

улица Князя Ярослава Мудрого, 59, 61;

улица Вокзальная, 2;

улица Василия Чапленко, 22, 24, 25, 27, 29, 16 — 20;

улица Филиппа Орлика, 19, 19а, 21, 21а;

проспект Богдана Хмельницкого, 4г, 4в;

улица Шмидта, 13, 15;

улица Староказацкая, 69;

улица Юрия Савченко, 2;

улица Симона Петлюры, 9 — 63, 10 — 62;

улица Дарвина, 14 — 40, 21 — 57;

площадь Успенская, 11;

улица Ломаная, 1 — 3, 14;

улица Литейная.

Новокодакский район:

улица Губанова, 2 — 26, 5 — 17;

улица Каховки, 28, 43;

улица Рубежная, 1, 1А, 1Б, 2-34

переулок Малахитовый 1-15, 2-14,

улица Гвоздичная 20-46, 29-57,

улица Кармелюка 46/2-58, 59/2-63,

улица Можайского, 25-69, 40-84

переулок Больничный (Диевка) 33

переулок Малахитовый, 26, 32А

улица Черногорская, 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108;

улица Железнодорожная (город) 17, 19;

улица Щепкина, 3 — 15, 6;

проспект Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22 — 26, 40 — 42;

переулок Железнодорожный (город), 9 — 15, 12 — 14;

переулок Чумакский, 2 — 4, 3 — 5, 9, 14 — 26;

улица Тесная, 1 — 27, 2 — 30, 27, 29, 30 — 34;

переулок Танковый, 1 — 23, 2 — 12;

переулок Солнечный, 1 — 23, 2 — 16, 31, 35;

улица Якорная, 1 — 23, 2 — 18;

улица Крепостная, 1 — 25, 4 — 24, 24а — 28;

проспект Свободы, 60, 64, 76;

улица Марии Гринченко, 2 — 4, 8 — 12, 16 — 24, 31 — 35;

переулок Белозеровский, 1 — 27, 2 — 30;

переулок Мраморный, 1 — 25, 2 — 20, 34;

переулок Лемешева, 1 — 7, 4 — 6;

улица Лысенко, 1, 2 — 10, 3д, 3ж;

улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;

улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;

улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;

улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;

улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;

улица Пороховая, 30 — 66, 37 — 83;

улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;

переулок Неманский, 1 — 13, 2 — 24;

переулок Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;

улица Коллективная, 1, 2 — 12, 3 — 35, 14 — 42;

переулок Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;

улица Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 35;

переулок Курсовой 1-й, 1 — 21, 21а, 4 — 20/2;

улица Ватутина, 49 — 53а, 58/2, 60, 62, 64;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсуньская, 1-5, 2-18;

улица Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речковая, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица 8 Марта, 1а, 1 — 57, 2 — 64;

улица Олимпийская, 1 — 15;

переулок 8 Марта, 1 — 27, 2 — 22а;

улица Рыжкова, 25 — 49, 32 — 70, 51 — 115, 72 — 120;

улица Ткаченко, 30 — 44а;

улица Ефрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

улица Полесская, 21 — 23, 22 — 24;

переулок Белорусский, 7 — 23, 12 — 26;

улица Приовражная, 1 — 15, 14 — 48, 17 — 59;

улица Звездная, 39 — 65, 44 — 66;

улица Мукачевская, 78 — 130, 89 — 99, 128 — 154, 101 — 119;

переулок Белорусский, 1 — 7, 2, 8, 10;

улица Товарищеская, 3 — 23, 6 — 28;

переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;

переулок Варяжский, 1 — 13, 4 — 20;

улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

улица Вишенского, 1 — 21, 2 — 18;

улица Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;

улица Товарищеская, 25, 30 — 32.

улица Андрейченко, 70 — 124, 91 — 113;

переулок Андрейченко, 1 — 65, 2 — 52, 18 — 52, 35 — 65, 66/1, 66/2, 68а, 68б, 68г, 68д, 70а, 70г, 70д, 72, 74, 76а, 78/1, 80 — 84, 89, 89а, 90а, 94а, 99, 95, 119 — 123, 124а, 124б, 126;

улица Сахалинская, 1а — 33, 2, 4 — 26;

переулок Крутой, 1 — 15, 2 — 26;

улица Покровская, 1 — 33, 2 — 16;

улица Дорогобужская, 12 — 14, 13 — 21, 17б, 17в;

улица Криштофа Косинского, 23 — 51, 32 — 60;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;

переулок Двинский, 1 — 17, 2 — 20, 4 — 8, 3 — 13;

переулок Герцена, 1 — 19, 2, 4 — 24, 5 — 23, 5/2;

улица Герцена, 21а — 61, 24а — 48;

улица Вагнера, 1 — 21, 2 — 14, 44 — 48, 59 — 63;

улица Николая Садовского, 1 — 47, 47а, 4 — 26;

улица Геологическая, 2а, 34 — 64;

переулок Покровский, 1, 1а — 9а, 2 — 16;

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2 — 65, 60 — 70, 67-115;

переулок Вагнера, 2 — 22;

улица Десантная, 1 — 23, 2 — 34, 42 — 56, 36 — 40, 58 — 72;

улица Десняка, 1;

улица Красина, 1, 2 — 4.

Чечеловский район:

улица Поточная, 2 — 80, 3 — 59;

улица Новошкольная, 100 — 102, 104 — 134, 153 — 175, 177 — 195, 217;

улица Полинная, 8 — 10а, 36 — 38, 37 — 39, 44;

улица Сосновая, 1 — 11, 22 — 46;

переулок Малый, 1 — 7, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 9, 167a, 169б, 169г;

улица Юности, 135а — 179б с буквами, 94 — 150, 105 — 131, 137 — 161;

улица Глубокая, 1 — 47, 2 — 24;

улица Павелецкая, 72 — 90, 129 — 169;

улица Новопавелецкая, 21 — 51, 54 — 84;

улица Стадионная, 38б — 72;

улица Высокогорная, 45 — 109, 44 — 116;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8, 10 — 12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Самарский район:

улица Сергея Кульчицкого, 41 — 119, 76 — 106;

улица Полевая, 21 — 79, 64 — 118а;

улица Чаплинская, 265 — 387, 218 — 290;

улица Заозерная, 1 — 75, 2 — 68;

улица Новаторская, 1 — 59, 2 — 60;

улица Новгородская, 1 — 93, 2 — 76;

улица Элеваторная, 1 — 45, 2 — 28;

улица Кадровая, 1 — 79, 2 — 54;

улица Фонвизина, 1;

улица Кадровая, 1, 1а, 28, 30;

улица Синельниковская, 2 — 26, 5;

переулок Синельниковский, 1 — 13, 2 — 8;

улица Путийская, 1 — 9, 2 — 8;

улица Мазана, 1 — 23, 2 — 30;

улица Планерная, 1 — 9, 2 — 10;

улица Илларионовская, 29 — 83, 32 — 90;

улица Котельная, 1 — 11, 2 — 8;

улица Рыбальская, 1 — 47.

Амур-Нижнеднепровски район:

улица Казахстанская, 1 — 7, 2 — 24;

улица Заярская, 1 — 47;

переулок Казахсанский, 2 — 36, 5 — 23;

улица Минусинская, 15 — 83, 22 — 80, 52а, 85, 87;

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 82 — 174, 89 — 141б;

переулок Окопный, 25;

улица Широкая, 16 — 45, 80 — 112, 73 — 173, 44 — 76, 75 — 173, 221, 47 — 71, 18 — 36;

переулок Широкий, 1 — 21, 2 — 20;

переулок Снайперский, 8 — 24, 2а;

улица Шефская, 49, 51 — 57, 50 — 62;

улица Опанаса Ковпака, 1 — 15, 4 — 32;

улица Широкая, 16 — 45, 80 — 112, 73 — 173, 44 — 76, 75 — 173, 221, 47 — 71, 18 — 36;

переулок Широкий, 1 — 21, 2 — 20;

переулок Снайперский, 8-24, 2а;

улица Шефская, 49, 51-57, 50-62

улица Опанаса Ковпака, 1-15, 4-32

улица Малиновского, 6, 8, 10, 12, 14, 14А

улица 230 Стрелковой дивизии, 49-87, 50-84

улица Петрозаводская, 520, 560

улица Ингульская, 318

улица В. Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10

улица Житомирская, 274А, 276, 278, 284

улица Черниговская, 350-408, 379А-387А, 387Б, 413-431, 441

улица Петрозаводская, 452-500, 517-523

улица Майская, 1-9

улица Одесская, 105-155, 6-104

улица Вологодская, 2-12, 5-7

улица Смольская, 1-137, 4-6

улица Холодильная, 4-8

улица Дальневосточная, 129-143

улица Гребинки, 1-35, 8-42

улица Волоколамская, 3-31, 2-24

улица Андрусенко, 2-34, 1-27

улица Оцупа, 4-12, 1-17

улица Раздельная, 1-35, 2-26

улица Тургенева, 1-35, 2-30

улица Кольцевая, 1-27, 2-30

улица Таганрожская, 105-217, 126-226, 339, 283-361,306-374,

улица Янтарная, 1-37, 8-18

переулок Янтарный, 5-35, 4-28

улица Солончакова, 1-99, 6-88

переулок Солончаковый, 1-15, 4-18

улица Гагринская, 1-71, 2-82

улица Гринченко, 1-119, 4-54

улица Трипольская, 1-15, 2-4

переулок Семипалатинский, 1

улица Циалковского, 2-26, 1-19

переулок Универсальный

переулок Таганрожский, 8-12, 13-17

улица Терновая, 4А, 5

улица Штормовая, 115-213, 120-222

переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23

улица Чайковского, 103

улица Айвазовская, 1-23, 2-12

улица Волочаевская, 1-7

улица Голубовская, 1-9, 2-10

улица Яна Гуса, 9-97, 6-82

улица Заводская, 1-7, 2-12

улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40

переулок Портовой, 1, 2-4

переулок Универсальный

переуок Таганрожский, 8-12, 13-17

улица Обходная, 2-4, 5

переулок Обходной, 1-7, 4-6

улица Халтурина, 1-27, 2-28

улица Васнецова, 1-11, 2-10

улица Искры, 1-5, 2-10

улица Лепсе, 1-5

улица Минакова, 3-7, 4-8

улица Новороссийская, 1-9, 2-74

улица Пожарная, 1-33, 2-38

улица Осетинская, 3

улица Промежуточная, 2-8

улица Сызранская, 1-19, 4-20

улица Тагильская, 3-41, 4-40

улица Тобольская, 1-19, 2-16

улица Узловая, 3-19, 8-18

улица Чапаева, 1-13, 4-10

улица Афанасия Чужбинского, 2-8, 1-23

переулок Шатурский, 1-7, 2-8

улица Казахстанская, 1-7, 2-24

переулок Казахстанский, 5-23, 2-36

улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52А 85, 87, 89-141Б, 82-174

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

улица Заярская, 1-47

переулок Окопный, 25

улица Моторная, 206-296, 159-229

улица Передовая, 779

улица Эпика, 1-25А, 2-24

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре.