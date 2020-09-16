В Днепре пройдет масштабное отключение света: кого коснется
В четверг, 17 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Опанаса Ковпака, 4-32;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339;
переулок Шатурский, 1-7, 2-8;
улица Шефская, 1-13, 2-22;
улица Широкая, 16, 45, 47-71, 18-36, 221;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
улица Терновая, 4а, 5;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 5, 10-32, 17-23;
улица Казахстанская, 1-7, 2-24;
улица Заярская, 1-47;
переулок Казахстанский, 2-36, 5-23;
улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52а, 85, 87, 89-141б, 82-174;
переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;
переулок Окопный, 25;
улица Минская, 1-9, 2;
улица Софьи Перовской, 1-3, 9;
улица Тбилисская, 10-38, 15-35;
улица Знаменская, 10, 13-19;
переулок Знаменский, 1-7, 2-8;
улица Вологодская, 105а-155, 120-132;
улица Дальновосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9, 6, 10;
улица Смольная, 1-9, 4-6;
улица Холодильная, 4-8, 12/1.
Индустриальный район:
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребинки, 1-41, 8-42;
улица Декабрьская, 1-7, 2, 14;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Крылова, 1-17, 2-14;
улица Некрасова, 1, 2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Калиновая, 49, 53, 61.
Шевченковский район:
улица Князя Владимира Великого, 15т, 15, 15а, 17;
улица Юлиуша Словацкого, 1, 10;
улица Веснина, 63-111, 58а-102а;
улица Денисова 24а-54;
улица Гибкая, 100а-108б;
переулок Баженова, 41-53;
3-й переулок Веснина;
переулок Конечный, 1-17, 2-20;
улица. Сурикова, 57-69, 46-64;
2-й переулок Веснина, 2-12, 5-11;
1-й переулок Веснина, 1-11.
Чечеловский район:
улица Философская, 62.
Центральный район:
площадь Вокзальная, 2, 2а, 2б, 2н.
Соборный район:
улица Олеся Гончара, 7;
улица Паторжинского, 3;
улица Писаржевского, 2;
улица Сергея Ефремова;
улица Ивана Акинфиева.
проспект Героев, 1, 1а, 1б, 3б, 3д, 1м;
Новокодакский район:
улица Железнодорожная, 17, 19;
улица Щепкина, 3-15, 6, 8, 10-12, 17;
проспект Нигояна, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Романа Шухевича, 22, 24;
улица Билецкого, 4 — 42, 5;
улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80а;
улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;
улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;
улица Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70е, 89, 89а, 66/1, 66/2;
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14;
улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33, 2-16;
улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17б, 17в;
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
улица Геологическая, 2а, 2-30, 34-64;
переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;
улица Двинская, 1, 3, 3а, 5.
улица Вагнера, 1-21, 2-14, 44-48, 59-63, 23-63, 16-42, 24-58;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена 2, 4-24, 5-25, 15/2;
улица Герцена, 1-19, 2-24, 21а-61, 24а-48;
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
улица Десняка, 1-43, 2-56;
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 3-21, 8-30, 23-51, 32-60;
улица Николая Садовского, 2, 15-16а, 1-47, 47a ,4-26;
улица Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115, 58;
улица Зоряная 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;
улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154, 121-127, 156-178, 129а-155, 180а-200, 280;
переулок Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;
улица Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;
переулок Полесский, 2-4, 5;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;
улица Заслонова 1-9, 22-26;
улица Дружбы, 1-7, 2-20;
улица Кедровая, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;
улица Полесская, 1-19, 2-20, 31, 23-91, 26-76, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;
улица Гастелло, 1, 3, 2а-40, 5-51, 42-74а, 53-75а, 91.;
переулок Усть-Илимский 1-7, 2, 2а;
улица Подгорная, 1-27, 2-16, 29-49, 18-26;
улица Профессиональная, 1-47, 2-42;
улица Республиканская, 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2-36, 1-35, 37, 40-4;
улица Шушенская, 1-21, 2-22/1;
переулок Хорольский, 1-11, 10-26, 23-31;
улица Попова, 1-51, 2а-50;
улица Хорольская, 1-39а, 2-86;
улица Доблестная, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;
переулок Казахский, 53;
улица Мостовая, 226-234, 241-253;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсуньская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Шодуаровская, 1, 3, 5, 7;
улица Коробова, 1;
улица Савкина, 6;
бульвар Рубиновый, 6, 8, 10, 12, 14;
улица Большая Диевская, 12;
улица Белая Балка, 1-9, 2-52;
улица Возрождения, 82;
улица Святогорская, 1-15, 2-16;
улица Мукачевская, 121-127, 156-178;
улица Зеленая балка, 39, 43-51, 54, 2-42, 46, 48, 9-29;
улица Шевцовой, 1-11;
улица Василия Капниста, 1-21, 2-30;
улица Крутой спуск, 2-14, 1-15, 14а-20, 17-35;
улица Невельского, 1-29, 2-18;
переулок Дальнеуральский, 1-35, 2-28;
улица Дальнеуральская, 20, 15-25, 28-40;
улица Мастеров 1-17, 8-24;
переулок Мастеров, 1-11, 4-14;
улица Просторна, 1-33, 10-40;
улица Проезжая, 1-25, 2-10;
переулок Просторный, 1-15, 1-12;
улица Гурзуфская, 1а, 1б, 1-19, 2-26,
улица Богуна, 4-2, 26, 24,
улица Князя Константина Острожского, 1-25, 2-24;
улица Печати, 1-31, 2-26, 33-83, 28-84;
переулок Печати, 1-23, 2-10, 20-28;
переулок Рождественский, 7, 9,11, 13, 21.
улица Вышиванная, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27, 29, 33, 45;
Самарский район:
улица Гурьевская, 1-27, 2-18;
улица Мачтовая, 1-61а, 2-74;
улица Кузнецова, 1;
улица Сержанта Литвищенко, 1, 27-45, 62-72;
улица Детства, 1-69, 2-62;
улица Лодочная, 2-22, 1-27;
переулок Гороховский, 1-5, 2;
улица Гвая, 48;
улица Кожедуба, 35/1, 35/2, 1-29, 4-22;
улица Воспоминаний, 176-190, 229, 235-279;
улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре скончалась последняя в городе женщина-политзаключенная. Мария Засименко-Бонацкая была награждена орденом княгини Ольги.