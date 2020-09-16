В Днепре пройдет масштабное отключение света: кого коснется

В четверг, 17 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Опанаса Ковпака, 4-32;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339;

переулок Шатурский, 1-7, 2-8;

улица Шефская, 1-13, 2-22;

улица Широкая, 16, 45, 47-71, 18-36, 221;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 5, 10-32, 17-23;

улица Казахстанская, 1-7, 2-24;

улица Заярская, 1-47;

переулок Казахстанский, 2-36, 5-23;

улица Минусинская, 15-83, 22-80, 52а, 85, 87, 89-141б, 82-174;

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

переулок Окопный, 25;

улица Минская, 1-9, 2;

улица Софьи Перовской, 1-3, 9;

улица Тбилисская, 10-38, 15-35;

улица Знаменская, 10, 13-19;

переулок Знаменский, 1-7, 2-8;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальновосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12/1.

Индустриальный район:

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребинки, 1-41, 8-42;

улица Декабрьская, 1-7, 2, 14;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Крылова, 1-17, 2-14;

улица Некрасова, 1, 2-14;

улица Отечественная, 1-11;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Калиновая, 49, 53, 61.

Шевченковский район:

улица Князя Владимира Великого, 15т, 15, 15а, 17;

улица Юлиуша Словацкого, 1, 10;

улица Веснина, 63-111, 58а-102а;

улица Денисова 24а-54;

улица Гибкая, 100а-108б;

переулок Баженова, 41-53;

3-й переулок Веснина;

переулок Конечный, 1-17, 2-20;

улица. Сурикова, 57-69, 46-64;

2-й переулок Веснина, 2-12, 5-11;

1-й переулок Веснина, 1-11.

Чечеловский район:

улица Философская, 62.

Центральный район:

площадь Вокзальная, 2, 2а, 2б, 2н.

Соборный район:

улица Олеся Гончара, 7;

улица Паторжинского, 3;

улица Писаржевского, 2;

улица Сергея Ефремова;

улица Ивана Акинфиева.

проспект Героев, 1, 1а, 1б, 3б, 3д, 1м;

Новокодакский район:

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3-15, 6, 8, 10-12, 17;

проспект Нигояна, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Билецкого, 4 — 42, 5;

улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80а;

улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124;

улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117;

улица Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70е, 89, 89а, 66/1, 66/2;

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14;

улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33, 2-16;

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17б, 17в;

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

улица Геологическая, 2а, 2-30, 34-64;

переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5.

улица Вагнера, 1-21, 2-14, 44-48, 59-63, 23-63, 16-42, 24-58;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена 2, 4-24, 5-25, 15/2;

улица Герцена, 1-19, 2-24, 21а-61, 24а-48;

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

улица Десняка, 1-43, 2-56;

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 3-21, 8-30, 23-51, 32-60;

улица Николая Садовского, 2, 15-16а, 1-47, 47a ,4-26;

улица Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115, 58;

улица Зоряная 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154, 121-127, 156-178, 129а-155, 180а-200, 280;

переулок Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

улица Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

переулок Полесский, 2-4, 5;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

улица Заслонова 1-9, 22-26;

улица Дружбы, 1-7, 2-20;

улица Кедровая, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

улица Полесская, 1-19, 2-20, 31, 23-91, 26-76, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

улица Гастелло, 1, 3, 2а-40, 5-51, 42-74а, 53-75а, 91.;

переулок Усть-Илимский 1-7, 2, 2а;

улица Подгорная, 1-27, 2-16, 29-49, 18-26;

улица Профессиональная, 1-47, 2-42;

улица Республиканская, 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2-36, 1-35, 37, 40-4;

улица Шушенская, 1-21, 2-22/1;

переулок Хорольский, 1-11, 10-26, 23-31;

улица Попова, 1-51, 2а-50;

улица Хорольская, 1-39а, 2-86;

улица Доблестная, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;

переулок Казахский, 53;

улица Мостовая, 226-234, 241-253;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсуньская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Шодуаровская, 1, 3, 5, 7;

улица Коробова, 1;

улица Савкина, 6;

бульвар Рубиновый, 6, 8, 10, 12, 14;

улица Большая Диевская, 12;

улица Белая Балка, 1-9, 2-52;

улица Возрождения, 82;

улица Святогорская, 1-15, 2-16;

улица Мукачевская, 121-127, 156-178;

улица Зеленая балка, 39, 43-51, 54, 2-42, 46, 48, 9-29;

улица Шевцовой, 1-11;

улица Василия Капниста, 1-21, 2-30;

улица Крутой спуск, 2-14, 1-15, 14а-20, 17-35;

улица Невельского, 1-29, 2-18;

переулок Дальнеуральский, 1-35, 2-28;

улица Дальнеуральская, 20, 15-25, 28-40;

улица Мастеров 1-17, 8-24;

переулок Мастеров, 1-11, 4-14;

улица Просторна, 1-33, 10-40;

улица Проезжая, 1-25, 2-10;

переулок Просторный, 1-15, 1-12;

улица Гурзуфская, 1а, 1б, 1-19, 2-26,

улица Богуна, 4-2, 26, 24,

улица Князя Константина Острожского, 1-25, 2-24;

улица Печати, 1-31, 2-26, 33-83, 28-84;

переулок Печати, 1-23, 2-10, 20-28;

переулок Рождественский, 7, 9,11, 13, 21.

улица Вышиванная, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27, 29, 33, 45;

Самарский район:

улица Гурьевская, 1-27, 2-18;

улица Мачтовая, 1-61а, 2-74;

улица Кузнецова, 1;

улица Сержанта Литвищенко, 1, 27-45, 62-72;

улица Детства, 1-69, 2-62;

улица Лодочная, 2-22, 1-27;

переулок Гороховский, 1-5, 2;

улица Гвая, 48;

улица Кожедуба, 35/1, 35/2, 1-29, 4-22;

улица Воспоминаний, 176-190, 229, 235-279;

улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре скончалась последняя в городе женщина-политзаключенная. Мария Засименко-Бонацкая была награждена орденом княгини Ольги.