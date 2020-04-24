В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 24 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Николаевские известия

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

ул. Паникахи, 75, 75а.

Соборный район:

ул. Запорожское шоссе, 19, 19а, 23, 25а, 27;

ул. Кольцевая;

ул. Энтузиастов, 3;

просп. Труда, 2а;

ул. Набережная Победы, 11а, 13, 37б, 39а, 50а.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Конноспортивная, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76;

ул. Мохова, 121а, 123а, 131, 131а, 160 — 174а, 167д, 173б, 175а, 176 — 226, 179а, 181 — 191, 185б, 213 — 227, 244№

ул. Шпакова, 16, 18, 22, 26;

ул. Робкоровская, 75 — 105, 108 — 116, 118 — 166;

ул. Ашхабадская, 53 — 115, 58 — 116;

ул. Балтийская, 51 — 77, 50 — 74;

ул. Белинского, 27 — 53, 28 — 56;

ул. Верещагина, 57 — 103, 58 — 106;

ул. Воронежская, 59 — 115, 62 — 66, 64 — 118.

Новокодакский район:

ул. Коробова, 3, 5, 9, 24;

ж/м Парус, 1в;

спорткомплекс;

автостоянка "Никон";

ФОП Неклеса — киоск обуви;

ЧП "Байчук";

ЧП "Водолей-3000";

ООО "Октава-06".

Чечеловский район:

ул. Рабочая, 1 — 17, 19, 21, 23;

ул. Кавалерийская, 3 — 7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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