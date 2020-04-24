В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 24 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Николаевские известия
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;
ул. Паникахи, 75, 75а.
Соборный район:
ул. Запорожское шоссе, 19, 19а, 23, 25а, 27;
ул. Кольцевая;
ул. Энтузиастов, 3;
просп. Труда, 2а;
ул. Набережная Победы, 11а, 13, 37б, 39а, 50а.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Конноспортивная, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76;
ул. Мохова, 121а, 123а, 131, 131а, 160 — 174а, 167д, 173б, 175а, 176 — 226, 179а, 181 — 191, 185б, 213 — 227, 244№
ул. Шпакова, 16, 18, 22, 26;
ул. Робкоровская, 75 — 105, 108 — 116, 118 — 166;
ул. Ашхабадская, 53 — 115, 58 — 116;
ул. Балтийская, 51 — 77, 50 — 74;
ул. Белинского, 27 — 53, 28 — 56;
ул. Верещагина, 57 — 103, 58 — 106;
ул. Воронежская, 59 — 115, 62 — 66, 64 — 118.
Новокодакский район:
ул. Коробова, 3, 5, 9, 24;
ж/м Парус, 1в;
спорткомплекс;
автостоянка "Никон";
ФОП Неклеса — киоск обуви;
ЧП "Байчук";
ЧП "Водолей-3000";
ООО "Октава-06".
Чечеловский район:
ул. Рабочая, 1 — 17, 19, 21, 23;
ул. Кавалерийская, 3 — 7.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.
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