Главная Новости
24 апреля • обновлено в 07:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская
Все статьи автора

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

296
Читать материал на украинском

В пятницу, 24 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Николаевские известия

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

  • ул. Паникахи, 75, 75а.

Соборный район:

  • ул. Запорожское шоссе, 19, 19а, 23, 25а, 27;

  • ул. Кольцевая;

  • ул. Энтузиастов, 3;

  • просп. Труда, 2а;

  • ул. Набережная Победы, 11а, 13, 37б, 39а, 50а.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Конноспортивная, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76;

  • ул. Мохова, 121а, 123а, 131, 131а, 160 — 174а, 167д, 173б, 175а, 176 — 226, 179а, 181 — 191, 185б, 213 — 227, 244№

  • ул. Шпакова, 16, 18, 22, 26;

  • ул. Робкоровская, 75 — 105, 108 — 116, 118 — 166;

  • ул. Ашхабадская, 53 — 115, 58 — 116;

  • ул. Балтийская, 51 — 77, 50 — 74;

  • ул. Белинского, 27 — 53, 28 — 56;

  • ул. Верещагина, 57 — 103, 58 — 106;

  • ул. Воронежская, 59 — 115, 62 — 66, 64 — 118.

Новокодакский район:

  • ул. Коробова, 3, 5, 9, 24;

  • ж/м Парус, 1в;

  • спорткомплекс;

  • автостоянка "Никон";

  • ФОП Неклеса — киоск обуви;

  • ЧП "Байчук";

  • ЧП "Водолей-3000";

  • ООО "Октава-06".

Чечеловский район:

  • ул. Рабочая, 1 — 17, 19, 21, 23;

  • ул. Кавалерийская, 3 — 7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги